Haberler Gençlerbirliği Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği teknik direktörlük görevi için Özcan Bizati ile anlaştı

Son dakika spor haberi: teknik direktörlük görevi için ile anlaştı

Son dakika spor haberleri... Bir süredir hoca arayışında olan ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için ile anlaştı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 14:02 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 14:46
Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği teknik direktörlük görevi için Özcan Bizati ile anlaştı

ekibi 'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Özcan Bizati'yi getirdi. Bizati'nin yardımcılıklarını Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak.

BU SEZONKİ 4. HOCASI

Süper Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği, bu sezon 4. farklı teknik adamla çalışacak. Kırmızı-siyahlılarda bu sezon Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak'tan sonra Özcan Bizati görev alacak. Daha önce Gençlerbirliği'nde Gençlik Gelişim Antrenörü olarak çalışan Bizati, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Trabzonspor, Manisaspor, Samsunspor, Sivasspor, Bursaspor ve Kayserispor'da antrenörlük yaptı.

SON DAKİKA