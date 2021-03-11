Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği teknik direktörlük görevi için Özcan Bizati ile anlaştı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Özcan Bizati ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Özcan Bizati'yi getirdi. Bizati'nin yardımcılıklarını Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak.

BU SEZONKİ 4. HOCASI

Süper Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği, bu sezon 4. farklı teknik adamla çalışacak. Kırmızı-siyahlılarda bu sezon Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak'tan sonra Özcan Bizati görev alacak. Daha önce Gençlerbirliği'nde Gençlik Gelişim Antrenörü olarak çalışan Bizati, MKE Ankaragücü, Denizlispor, Trabzonspor, Manisaspor, Samsunspor, Sivasspor, Bursaspor ve Kayserispor'da antrenörlük yaptı.