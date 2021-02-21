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Son dakika spor haberi: Giovanni Sio ile ilgili açıklama yayınladı

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden forması giyen Giovanni Sio'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Giovanni Sio'nun yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptanmıştır" denildi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 14:12 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 14:13
Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği Giovanni Sio ile ilgili açıklama yayınladı

takımlarından 'nde forma giyen Giovanni Sio, bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Yıldız futbolcunun ciddi bir rahatsızlığının bulunduğu ifade edildi. ekibinden de Sio'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı.

Gençlerbirliği'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

maçı sonrası rahatsızlanan sporcumuz Giovanni Sio'nun Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptanmıştır. Ankara Acıbadem Hastanesi'ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze "konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği" yönünde görüş bildirilmiştir. Bu süreçte Ankara'da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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