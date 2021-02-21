Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio şoku!

'nde şoku!

'nin başarılı futbolcusu ’nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği ve durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 11:01
Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio şoku!

Bir süredir 'nden uzak kalan golcü oyuncu Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Sio, maçından önce yaptığı sosyal medya paylaşımında rahatsızlığının olduğunu ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inandığını belirtmişti.

'da tedavisi devam eden Sio'nun durumunun tahmin edilenden kötü olduğu ve sezonun geri kalanında Gençlerbirliği'ne dönmesinin beklenmediği kaydedildi. 32 yaşındaki Sio'nun rahatsızlığının futbol kariyerini tehdit edebileceği belirtiliyor.

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