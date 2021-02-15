Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'tan Beşiktaş maçı sözleri!

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak maçın ardından açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "Beşiktaş yakalayınca affetmiyor" dedi.

Mehmet Altıparmak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Maçın başını ve sonunu kötü oynadık. Rachid Ghezzal'ın golü oyuncularımızı moral olarak 15 dakika geriye itti. Oynadığımız takım Beşiktaş ve yakaladığı zaman affetmiyor. Kazanmak adına mücadele ettik, maçın büyük bölümünde iyi oynadık.

Beşiktaş tecrübesini konuşturdu ve erken gol, onları rahat ettirdi. İki takım oyuncularını da kutluyorum, bu hava şartlarında oynamak kolay değil. Bu maçı unutacağız. Beşiktaş maçı bizim için ekstraydı. Artık final haftaları başlıyor, onlar hazırlanacağız.