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maçına hazır

'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü 'ı konuk edecek olan , zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 14:04
Gençlerbirliği Beşiktaş maçına hazır

, 'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, çıkış çalışmasıyla devam etti. İdman, son bölümde yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

ekibinde cezalı ile sakatlıkları bulunan ve , zorlu maçta görev alamayacak.



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