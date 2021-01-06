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Gençlerbirliği- MAÇI CANLI

'in 17. haftasında Gençlerbirliği sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:44 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 16:01
Gençlerbirliği-Hatayspor MAÇI CANLI

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , , , , , Candeias, , Sio

Hatayspor: Munir, , Billong, Santos, Katranis, , , , Boupendza, Akintola,

GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Gençlerbirliği - Hatayspor maçı beIN Sports Max 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

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