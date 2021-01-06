Gençlerbirliği-Hatayspor MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gençlerbirliği ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Sefa, Candeias, Ayite, Sio

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ruben, Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf

GENÇLERBİRLİĞİ - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Gençlerbirliği - Hatayspor maçı beIN Sports Max 1'den canlı olarak yayınlanıyor.