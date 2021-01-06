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3-1 | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi | 'in 17. haftasında sahasında 'u konuk etti. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren başkent temsilcisi, son iki haftada aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekipte Boupendza yine fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği'nin cevabı 'in penaltıdan attığı goller ve Sio'dan geldi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 17:41 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 17:59
Gençlerbirliği 3-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

'in 17. haftasında sahasında 'u konuk etti. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren başkent temsilcisi, son iki haftada aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Konuk ekipte Boupendza yine fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği'nin cevabı 'in penaltıdan attığı goller ve Sio'dan geldi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Gençlerbirliği puanını 19'a yükseltti ve 14. sıraya çıktı. Konuk Hatayspor ise 27 puanla 6. sırada kaldı.

Mücadelede Hatayspor'dan , 43. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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