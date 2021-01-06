Gençlerbirliği 3-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hatayspor'u konuk etti. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren başkent temsilcisi, son iki haftada aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Konuk ekipte Boupendza yine fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği'nin cevabı Piris'in penaltıdan attığı goller ve Sio'dan geldi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Gençlerbirliği puanını 19'a yükseltti ve 14. sıraya çıktı. Konuk Hatayspor ise 27 puanla 6. sırada kaldı.

Mücadelede Hatayspor'dan Munir, 43. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.