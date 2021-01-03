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Teknik Direktörü : Deplasmanda 1 puan bizi mutlu etti

Teknik Direktörü , 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçını değerlendirdi. Sonuçtan memnun olduğunu belirten Kaplan, "Deplasmanda 1 puan bizi mutlu etti. Aradaki puan farkı açılmadı. İkinci yarıdaki arzu ve istek puanı getirdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 16:59
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Deplasmanda 1 puan bizi mutlu etti
Teknik Direktörü , maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da kazanabileceği bir maç oynandığına dikkat çeken Kaplan, "Her iki taraf güzel işler yaptı. Deplasmanda 1 puan bizi mutlu etti. Aradaki puan farkı açılmadı. İkinci yarıdaki arzu ve istek puanı getirdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıya başlarken yaptıkları üç oyuncu değişikliğinin sahaya olumlu yansıdığını vurguladı.


Kaplan ayrıca, Galatasaraylı 'nin yaşadığı kaza nedeniyle sarı-kırmızılı camiaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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