Derbide eşitlik

Düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği ve Ankaragücü, Ankara derbisinde karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, ikinci devrede 58'de kırmızı-siyahlılar öne geçti. Murat'ın soldan ortasında kaleciyi geçen topa Berat kale sahasının içinde dokundu ve ağları sarstı: 1-0. Ankaragücü, 74'te eşitliği sağladı. Emre'nin ara pasıyla buluşan Lobjanidze, kalecinin üzerinden fileleri havalandırdı ve sonucu ilan etti: 1-1. 90+6'da G.Birliği'nden Gökhan, oyuna girdikten 3 dakika sonra yaptığı faul sonrasında önce sarı, VAR'dan gelen uyarının ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.