Haberler Gençlerbirliği Son dakika haberi: Gençlerbirliği 1 corona virüsü vakası açıkladı

Son dakika haberi: 1 corona virüsü vakası açıkladı

Son dakika haberi: Süper Lig ekibi , 'nda Tuzlaspor oynanacak olan 5. tur maçı öncesi 1 futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:02 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 12:08
Son dakika haberi: Gençlerbirliği 1 corona virüsü vakası açıkladı

'nda karşılaşacakları Tuzlaspor maçı öncesi 1 futbolcuda corona virüsüne rastlandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

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