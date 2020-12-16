Son dakika haberi: Gençlerbirliği 1 corona virüsü vakası açıkladı

Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Tuzlaspor maçı öncesi 1 futbolcuda corona virüsüne rastlandığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.
Kupada oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) December 16, 2020
Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/LmJFXnHc8D