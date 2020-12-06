Gençlerbirliği'nden zirveye ayar!

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. 41'de Candeias'ın pasında topu ceza yayının solunda kontrol eden Berat, sert şutunda kalecinin sağından ağlara sarstı: 1-0. Devre bu sonuçla geçilirken; 75'te hızlı gelişen G.Birliği atağında, Sio'nun soldan penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Candeias, ayak içiyle köşeden ağlara yolladı: 2-0. 80'DE penaltı kararı sonrası, Bakasetas farkı bire indirdi: 2-1. 90+3'te Arda ile Caulker'ın ikili mücadelesi sonrasında Alanyaspor bir penaltı daha kazandı. 90+5'te topun başına geçen Bakasetas'a bu kez kaleci Nordfelt gol izni vermedi. 90+6'da Alanya Teknik Direktörü Çağdaş Atan kırmızı kart gördü. Gençlerbirliği 2-1'lik zaferle puanını 8'e çıkarttı. İlk yenilgisini alan lider Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.

'BASKIYI ATTIK'

G.Birliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, bu galibiyetle üzerlerindeki baskıyı attıklarını söyledi. Kaplan, "İyi bir maç oynadık. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Camia olarak buna ihtiyacımız vardı. Üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum. Sio ve Stancu'yu fizik gücü olarak daha iyi seviyeye getirdiğimizde üçüncü bölgede etkinliğimizi daha da artıracağız. İyi bir takımız, bunu hep söylüyorum" diye konuştu.

'YOLUMUZDAN VAZGEÇMEDIK'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Gençlerbirliği'ni tebrik ederek, şunları kaydetti: "İki talihsiz golle mağlup olduk. Yolumuzdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Daha çok çalışarak, hırslanarak devam edeceğiz. Son saniyeye kadar kazanma duygusunu yaşayan oyuncularımızı kutluyoruz. Beraberliği de yakalayabilirdik, onu da kaçırdık. Kazanma arzusu bize ileriki maçlar için ışık verdi" ifadelerini kullandı.