Gençlerbirliği Kırşehir Belediyespor'a taktik çalıştı!

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 24 Kasım Salı günü sahasında Misli.com 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.