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Belediyespor'a taktik çalıştı!

4. turunda , Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarını Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamlayan Başkent ekibi, taktik ağırlıklı çalıştı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:06 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:22
Gençlerbirliği Kırşehir Belediyespor'a taktik çalıştı!

, 4. turunda 24 Kasım Salı günü sahasında Misli.com 2. Lig ekibi Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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