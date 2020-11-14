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Son dakika: teknik direktörlük görevine 'ı getirdi!

Son dakika... 'nde geçtiğimiz günlerde ile yollar ayrılmıştı. Başkent ekibi takımın başına 'ı getirerek teknik direktör arayışlarına noktayı koymuş oldu.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 17:09
Son dakika: Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan'ı getirdi!

Süper Lig ekibi 'nde 'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi." denildi.

Sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan toplamıştı.

Mustafa Kaplan, 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Sezon başında kulübün sportif direktörü olarak göreve getirilen Kaplan, son olarak teknik direktörlük görevini geçen sezon MKE Ankaragücü'nün başında yapmıştı.

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