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maçı hazırlıklarını tamamladı

'in 6. haftasında , deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:58
Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 6. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, Yeni Malatyaspor maçı öncesi son antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra jokerli çift kale maç ve taktik çalışma yaptı.

Yeni Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan ve Giovanni Sio, bu maçta görev yapamayacak.

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