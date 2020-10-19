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Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'de 5. haftanın kapanış gününde, başkent temsilcisi sahasında 'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takım, topladığı topladığı 4 puanla ligde 16. sırada bulunurken rakibi Denizlispor ise 2 puanla 20. sırada bulunuyor. İki takımda da sakat oyuncular bulunuyor. Peki, Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:49
Gençlerbirliği Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'de haftanın kapanış gününde , evinde 'u konuk edecek. Başkent ekibinde bu maç öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı ekipte ise sakatlıkları süren , Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann bu mücadelede oynayamayacak. Sakatlığı sona eren Hadi Sacko, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyebilecek. Yeni transferlerden Fede Varela ve Mathieu Dossevi de görev verilmesi durumunda bu maçla birlikte ilk kez Denizlispor formasını terletmiş olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği'nin Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maç Eryaman Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakada, hakem Mert Güzenge görev yapacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-DENİZLİSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Toure, Diego, Johansson, Berat, Soner, Motta, Candeias, Sefa, Stancu

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Oğuz, Sagal, Bakalorz, Recep, Varela, Mesanovic, Rodallega

41. RANDEVU

Süper Lig'de en çok karşılaştığı 6 takımdan biri olan Gençlerbirliği ile 41. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önce 40 müsabakada sahadan 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 69 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 59 gol gördü.

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