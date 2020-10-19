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- Denizlispor | CANLI

'de 5. haftanın kapanış gününde Başkent temsilcisi , sahasında 'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takım, topladığı topladığı 4 puanla ligde 16. sırada bulunurken rakibi Denizlispor ise 2 puanla 20. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın detaylarına ve canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 20:01
Gençlerbirliği - Denizlispor | CANLI

'de haftanın kapanış gününde , evinde 'u konuk ediyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçı Eryaman Stadı'nda oynanıyor. Hakem Mert Güzenge'nin düdük çaldığı mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-DENİZLİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Stancu

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic, Varela, Recep, Sagal, Rodallega

SAKATLAR VE CEZALILAR

Herhangi bir cezalı oyuncusu bulunmayan Başkent ekibinde sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Yeşil-siyahlı ekipte ise sakatlıkları süren , Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann bu mücadelede oynayamıyor.

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