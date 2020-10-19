Gençlerbirliği - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'de haftanın kapanış gününde Gençlerbirliği, evinde Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçı Eryaman Stadı'nda oynanıyor. Hakem Mert Güzenge'nin düdük çaldığı mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-DENİZLİSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Furman, Stancu

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Özer, Bakalorz, Mesanovic, Varela, Recep, Sagal, Rodallega

SAKATLAR VE CEZALILAR

Herhangi bir cezalı oyuncusu bulunmayan Başkent ekibinde Salih Dursun sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Yeşil-siyahlı ekipte ise sakatlıkları süren Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann bu mücadelede oynayamıyor.