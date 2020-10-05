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Bu sezon ilk zafer

yenilgisi ve beraberliği ile başlayan , geçen haftayı BAY geçmesinin ardından bu sezonki ilk galibiyetini 'tan aldı; puanını 4'e çıkardı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 00:29 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Bu sezon ilk zafer

yenilgisi ve beraberliği ile başlayan , geçen haftayı BAY geçmesinin ardından bu sezonki ilk galibiyetini 'tan aldı; puanını 4'e çıkardı.

Gençlerbirliği ayrıca bu sezonki ilk golünü de Beşiktaş'a karşı kaydetti. 3 puanı getiren golü kaydeden Bogdan Stancu hem kendi adına hem de takımı adına siftah yapan isim oldu.

Maçın adamı Stancu, "Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor. İyi çalıştık, iyi oynadık. Bu 3 puan bize büyük güven verecek. Nobre güzel futbol oynama mentalitesine sahip" dedi

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