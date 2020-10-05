Bu sezon ilk zafer

Sezona Antalya yenilgisi ve Konya beraberliği ile başlayan Gençlerbirliği, geçen haftayı BAY geçmesinin ardından bu sezonki ilk galibiyetini Beşiktaş'tan aldı; puanını 4'e çıkardı.

Gençlerbirliği ayrıca bu sezonki ilk golünü de Beşiktaş'a karşı kaydetti. 3 puanı getiren golü kaydeden Bogdan Stancu hem kendi adına hem de takımı adına siftah yapan isim oldu.

Maçın adamı Stancu, "Beşiktaş'a karşı oynamak her zaman zor. İyi çalıştık, iyi oynadık. Bu 3 puan bize büyük güven verecek. Nobre güzel futbol oynama mentalitesine sahip" dedi