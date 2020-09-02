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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Çeçenoğlu ımzayı attı

Çeçenoğlu ımzayı attı

, Menememenspor'dan ayrılan 'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

, Menememenspor'dan ayrılan 'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan 26 yaşındaki sağ kanat, 4 gol ve 4 asistli oynadı. Kırmızı-siyahlılar daha önce Dominik Furman, , Mattias Johansson ve Diego Angelo'yu renklerine bağlamıştı.
  1. 2.9.2020
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