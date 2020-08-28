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28 Ağustos 2020, Cuma
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Berat kalsın

Berat kalsın

, Fransız ekibi Nantes'e transferi gündemdeki 22 yaşındaki orta saha 'in kalmasından yana.

, Fransız ekibi Nantes'e transferi gündemdeki 22 yaşındaki orta saha 'in kalmasından yana. Brezilyalı hoca, "Transferi için görüşmeler sürüyor. Son karar başkanın. 1 sene daha kalması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
  1. 28.8.2020
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