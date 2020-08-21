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21 Ağustos 2020, Cuma
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’ne Polonyalı maestro

Gençlerbirliği’ne Polonyalı maestro

, 28 yaşındaki Polonyalı orta saha Furman'ı etti. Ülkesinde W.PLock'tan ayrılan tecrübeli maestroyla 2 yıllık imza atıldı.

, 28 yaşındaki Polonyalı orta saha Furman'ı etti. Ülkesinde W.PLock'tan ayrılan tecrübeli maestroyla 2 yıllık imza atıldı. 3 kez milli olan Furman, Plock'ta 37 maçta 7 gol, 6 asistle dikkati çekti. Öte yandan Başkan Murat Cavcav, babası duayen Başkan 'ın isteğini yerine getirip, Kongolu eski golcüsü Kona'yı yetenekli futbolcuların tespiti için 'da görevlendirdi.
  1. 21.8.2020
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