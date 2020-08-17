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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Yeni sezonda hedef ilk 8

Yeni sezonda hedef ilk 8

'nin 21 yaşındaki golcüsü , takımın hedefini açıkladı.

'nin 21 yaşındaki golcüsü , takımın hedefini açıkladı. Karakaş, "Kulübün kültüründe altyapı var. Bu kampta da yine genç kardeşlerimiz, Hacettepe'den ağabeylerimiz var. Ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz" dedi.
  1. 17.8.2020
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