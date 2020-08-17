Gençlerbirliği'nin sportif direktörü: Mustafa Kaplan - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Gençlerbirliği G.Birliği'nden Mustafa Kaplan hamlesi! Sportif direktör...

'nin sportif direktörü:

Gençlerbirliği'nin sportif direktörü: Mustafa Kaplan

Başkent'in köklü kulüplerinden 'nde 'nin teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından, 'da sportif direktör olarak göreve başladı.

ekiplerinden 'nde sportif direktörlük görevine getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.

Kaplan'ın bugün itibarıyla Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.

  1. 17.08.2020
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