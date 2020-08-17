Gençlerbirliği'nin sportif direktörü: Mustafa Kaplan
Başkent'in köklü kulüplerinden Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'nin teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından, Mustafa Kaplan'da sportif direktör olarak göreve başladı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.
Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.
- 17.08.2020
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