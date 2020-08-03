Samet Aybaba G.Birliği’ne

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran G.Birliği, Teknik Direktör Samet Aybaba'ya yöneldi. Daha önce 2 kez Ankara ekibini çalıştıran 64 yaşındaki hoca şu anda boşta bekliyor. En son Kayserispor'u 2 maç çalıştıran Aybaba, 2000-01 ve 2008- 09'da Gençlerbirliği'ndeydi.