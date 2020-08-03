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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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G.Birliği’ne

Samet Aybaba G.Birliği’ne

 Hamzaoğlu ile yollarını ayıran G.Birliği, 'ya yöneldi.

Hamzaoğlu ile yollarını ayıran G.Birliği, 'ya yöneldi. Daha önce 2 kez ekibini çalıştıran 64 yaşındaki hoca şu anda boşta bekliyor. En son 'u 2 maç çalıştıran Aybaba, 2000-01 ve 2008- 09'da 'ndeydi.

  1. 3.8.2020
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