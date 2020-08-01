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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Gençler’de Aybaba yolda

Gençler’de Aybaba yolda

ile yolları ayıran G.Birliği, ile anlaştı.

ile yolları ayıran G.Birliği, ile anlaştı. Deneyimli hocayla, Başkan Murat Cavcav arasındaki görüşmede 2 senelik anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Son olarak 'yi çalıştıran Aybaba, 2000 ve 2008'de başkent temsilcisini çalıştırmıştı.
  1. 1.8.2020
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