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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Destek almadık

Destek almadık

Başkanı , maddi destek almadan takımı ligde bıraktıklarını söyledi.

Başkanı , maddi destek almadan takımı ligde bıraktıklarını söyledi. Başkan Cavcav, "Kalıcılığımızı göstermek, eski güzel günlerimize dönmenin başlangıcı adına bu sezon ligde kalmak çok önemliydi" dedi.
  1. 22.7.2020
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