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12 Temmuz 2020, Pazar
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Gençler rahat

Gençler rahat

Tehlikeli bölgeden uzaklaşma mücadelesi veren , ’yi deplasmanda 3 golle yenerek son iki haftaya iyice rahatlamış olarak girdi.

Düşme hattındandan uzaklaşmak isteyen , deplasmanında 3 golle kazanarak rahat bir nefes aldı: 3-1. Deplasmanda 4 haftadır gol dahi atamayan başkent temsilcisi, Sio ve Stancu'nun golleriyle ilk yarısını 2-0 önde kapadığı karşılaşmanın 75. dakikasında Sessegnon'un penaltısı ile galibiyetini perçinledi ve puanını 36'ya yükselterek son iki haftaya umutlu girdi.

GÖKTUĞ ŞANSSIZDI

Göztepe'nin genç kalecisi Göktuğ, 33. dakikada Sio'nun şutunda topu elinden kaçırdı: 0-1. İlk yarının uzatma anlarında Candeias'ın ortasında kafayı vuran Stancu bu sezon 14'üncü golünü atarak kariyer rekorunu kırıyordu: 0-2. Gençlerbirliği, Sessegnon'un penaltısıyla iyice rahatladı: 0-3. Göztepe'nin stoperi Alpaslan, 90'da takımının şeref sayısını kaydetti. G.Birliği kalecisi Ertaç başarılıydı.

'PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ'

Gençlerbirliği galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Oyun kötüydü belki ama kazanmak, buradan puanla ayrılmak önemliydi. İçinde bulunduğumuz şartlar gereği direncimizi son ana kadar koruduk ve 3 puan kazanarak 'de kalma yolunda önemli bir avantaj elde ettik. Gelecek haftalara biraz daha rahatlamış olarak gireceğiz. Gençlerimize de şans vereceğiz.

  1. 12.7.2020
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