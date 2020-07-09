Gençlerbirliği'nde Covid-19 test sonuçları belli oldu!
Süper Lig takımları rutin olarak corona virüsü testlerine girmeye devam ediyor. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Gençlerbirliği'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig maçları öncesi rutin kontrollerin yapıldığı belirtilerek, "Göztepe maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği uygulanan Covid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır" denildi.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 11 Temmuz Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak.
- 09.07.2020
- Fenerbahçe'nin gündeminde Manuel Pellegrini Real Betis'te
- Everton-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Bournemouth-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gençlerbirliği'nde Covid-19 test sonuçları belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.