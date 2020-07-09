Gençlerbirliği'nde Covid-19 test sonuçları belli oldu! - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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'nde Covid-19 test sonuçları belli oldu!

Gençlerbirliği'nde Covid-19 test sonuçları belli oldu!

takımları rutin olarak corona virüsü testlerine girmeye devam ediyor. Başkent temsilcisi yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, maçları öncesi rutin kontrollerin yapıldığı belirtilerek, " maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği uygulanan Covid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır" denildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 11 Temmuz Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak.

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  1. 09.07.2020
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