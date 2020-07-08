Gençler’e iki şok
Fenerbahçe'yi konuk eden Gençlerbirliği, zorlu maç öncesi ilk şoku yaşadı.
Fenerbahçe'yi konuk eden Gençlerbirliği, zorlu maç öncesi ilk şoku yaşadı. Kaleci Nordfeldt, ısınma hareketleri sırasında sakatlanarak, kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli kalecinin yerine Ertaç eldivenleri giydi. Maçın 28. dakikasında takımın yıldız ismi Baiano, sakatlanıp, oyundan çıktı.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gençler’e iki şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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