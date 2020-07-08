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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Gençler’e iki şok

Gençler’e iki şok

'yi konuk eden , zorlu maç öncesi ilk şoku yaşadı.

'yi konuk eden , zorlu maç öncesi ilk şoku yaşadı. Kaleci Nordfeldt, ısınma hareketleri sırasında sakatlanarak, kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli kalecinin yerine Ertaç eldivenleri giydi. Maçın 28. dakikasında takımın yıldız ismi Baiano, sakatlanıp, oyundan çıktı.

  1. 8.7.2020
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