Hamza Hamzaoğlu: Kazanabilirdik ama olmadı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Maçın başında iyi başladık, çok pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Kazanabilirdik ama olmadı. Oyuncularımı sahadaki mücadelesinden dolayın tebrik ediyorum, daha disiplinli, daha kontrollü oynuyoruz" dedi.

TFF'nin maç planlamasını da eleştiren Hamzaoğlu, "8 günde 3. maça çıktık bugün, oyuncularımız dan yorgunluk var. Şimdi 9 gün maça çıkmayacağız, ne antrenman planlaması ne oyuncunun kendisini hazırlaması mümkün değil. Herkes için daha iyi bir planlama yapılmalıydı" şeklinde konuştu.