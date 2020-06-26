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26 Haziran 2020, Cuma
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Paşa’ya hazır

Gençlerbirliği Paşa’ya hazır

Geçtiğimiz haftayı yenilgisiyle kapatan , maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent ekibi, yönetiminde tam kadro halinde idman yaptı. 1.5 saat süren antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Geçtiğimiz haftayı yenilgisiyle kapatan , maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent ekibi, yönetiminde tam kadro halinde idman yaptı. 1.5 saat süren antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

  1. 26.6.2020
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