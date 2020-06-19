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19 Haziran 2020, Cuma
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Başkan Cavcav takıma güveniyor

Başkan Cavcav takıma güveniyor

Corona virüsü arasından galibiyetiyle dönen G.Birliği, ligde sonuncu sıradaki 'yle deplasmanda oynayacağı kritik maça kilitlendi.

Corona virüsü arasından galibiyetiyle dönen G.Birliği, ligde sonuncu sıradaki 'yle deplasmanda oynayacağı kritik maça kilitlendi. Başkan Murat Cavcav, "Kayseri'den de üç puanla dönerek ligin son bölümüne daha güvende ve rahat girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 19.6.2020
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