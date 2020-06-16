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16 Haziran 2020, Salı
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Gençler’de yüzler gülüyor

Gençler’de yüzler gülüyor

Üç ay sonra çıktığı ilk maçta 'yı yenerek alt sıralarda rahat bir nefes alan 'nde yüzler gülüyor.

Üç ay sonra çıktığı ilk maçta 'yı yenerek alt sıralarda rahat bir nefes alan 'nde yüzler gülüyor. Ligde üç maç sonra kazanan kırmızı- siyahlılar, puanını 31'e yükseltti. 12. sıradaki başkent ekibi, ateş hattıyla puan farkını da 6'ya çıkardı. Gençlerbirliği, bu hafta sonuncu 'ye konuk olacak.

  1. 16.6.2020
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