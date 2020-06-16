Gençler’de yüzler gülüyor

Üç ay sonra çıktığı ilk maçta Konya'yı yenerek alt sıralarda rahat bir nefes alan Gençlerbirliği'nde yüzler gülüyor. Ligde üç maç sonra kazanan kırmızı- siyahlılar, puanını 31'e yükseltti. 12. sıradaki başkent ekibi, ateş hattıyla puan farkını da 6'ya çıkardı. Gençlerbirliği, bu hafta sonuncu Kayseri'ye konuk olacak.