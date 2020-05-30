Gençlerbirliği Stancu'nun sözleşmesini uzattı - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği devam dedi! 1 yıl daha...

Stancu'nun sözleşmesini uzattı

Gençlerbirliği Stancu'nun sözleşmesini uzattı

Başkent ekiplerinden yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-karalar Rumen golcü Bogdan Stancu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurudu.

Başkent ekibi , Stancu'nun sezon sonu bitecek sözleşmesini 31 Mayıs 2021'e kadar uzattı. Kırmızı-siyahlı takım, Rumen futbolcuyla yapılan yeni sözleşmeyi bildirdi.

Stancu, ikinci devre sakatlıklar nedeniyle problem yaşasa da bu sezon ligde şu ana kadar 17 maçta 12 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Başkent ekibinin bu sezonki en golcü futbolcusu olan Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

  1. 30.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerbirliği Stancu'nun sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA