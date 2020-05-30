Gençlerbirliği Stancu'nun sözleşmesini uzattı
Başkent ekiplerinden Gençlerbirliği yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-karalar Rumen golcü Bogdan Stancu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurudu.
Başkent ekibi Gençlerbirliği, Stancu'nun sezon sonu bitecek sözleşmesini 31 Mayıs 2021'e kadar uzattı. Kırmızı-siyahlı takım, Rumen futbolcuyla yapılan yeni sözleşmeyi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
Stancu, ikinci devre sakatlıklar nedeniyle problem yaşasa da bu sezon ligde şu ana kadar 17 maçta 12 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Başkent ekibinin bu sezonki en golcü futbolcusu olan Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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