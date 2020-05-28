Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
Dün yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına bugün yeniden başlayan Gençlerbirliği günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.
Dün yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına bugün yeniden başlayan Gençlerbirliği günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.
Isınma hareketleri ve koşu çalışması ile başlayan antrenman daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti.
Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan dar alanda taktik çalışma ve orta çalışması ile son buldu.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 21:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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