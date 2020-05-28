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28 Mayıs 2020, Perşembe
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hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına bugün yeniden başlayan günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına bugün yeniden başlayan günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleri ve koşu çalışması ile başlayan antrenman daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan dar alanda taktik çalışma ve orta çalışması ile son buldu.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 21:52
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