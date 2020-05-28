Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı

Dün yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına bugün yeniden başlayan Gençlerbirliği günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleri ve koşu çalışması ile başlayan antrenman daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan dar alanda taktik çalışma ve orta çalışması ile son buldu.