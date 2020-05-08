Murat Cavcav: Sebep ekonomik - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Gençlerbirliği Murat Cavcav: Sebep ekonomik

: Sebep ekonomik

Murat Cavcav: Sebep ekonomik

Başkanı , 'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını ekonomik boyutu da düşünerek aldığını belirtti.

Cavcav "Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz. Maçlar nasıl oynanacak, seyahat planlaması nasıl olacak. Bu süreçte nelerle karşılaşacağız, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 8.5.2020
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