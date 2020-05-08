Murat Cavcav: Sebep ekonomik
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, TFF'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını ekonomik boyutu da düşünerek aldığını belirtti.
Cavcav "Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz. Maçlar nasıl oynanacak, seyahat planlaması nasıl olacak. Bu süreçte nelerle karşılaşacağız, göreceğiz" ifadelerini kullandı.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Murat Cavcav: Sebep ekonomik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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