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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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G.Birliği çok iyiye gidiyor

G.Birliği çok iyiye gidiyor

 ekibinin yıldızı , "'ni iyi bir gelecek bekliyor gibi görünüyor çünkü 'deki en iyi akademilerden birine sahibiz ve her yıl A takıma genç ve iyi oyuncular geliyor" dedi.

ekibinin yıldızı , "'ni iyi bir gelecek bekliyor gibi görünüyor çünkü 'deki en iyi akademilerden birine sahibiz ve her yıl A takıma genç ve iyi oyuncular geliyor" dedi.

"UMARIM BİR DAHA OLMAZ"

Stancu: Kendimi evimde hissediyorum. Bu kulüp bu zamana kadar bana çok şey kazandırdı. Ben burada kalmaktan mutluluk duyacağımı söyleyebilirim. Umarım tekrar sakatlanmam ve iyi bir performansla kalabilirim.

  1. 4.5.2020
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