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21 Nisan 2020, Salı
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Yaklaşık bir ayda bitiririz

Yaklaşık bir ayda bitiririz

, ligin geleceğiyle ilgili A Spor'a konuştu. 'in '3 gün arayla haftada 2 maç yapalım' fikrine destek veren tecrübeli hoca, "Sadece çarşamba- pazara koyarsak yayın konusunda da sıkıntı olur. Fikstür ayarlanıp 3 gün arayla 2 maç oynanabilir. Dönüşümlü olarak oynamak fikriyle bu işi 1 ay içinde bitiririz" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin geleceğiyle ilgili A Spor'a konuştu. 'in '3 gün arayla haftada 2 maç yapalım' fikrine destek veren tecrübeli hoca, "Sadece çarşamba- pazara koyarsak yayın konusunda da sıkıntı olur. Fikstür ayarlanıp 3 gün arayla 2 maç oynanabilir. Dönüşümlü olarak oynamak fikriyle bu işi 1 ay içinde bitiririz" dedi. Hamzaoğlu, ligin tescilinden yana olmadığını ve 8 haftanın bir şekilde tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.
  1. 21.4.2020
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