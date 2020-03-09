Gençlerbirliği - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 25. haftası Ankara'da kapanıyor. Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. İki takım da sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Başkent temsilcisinin 27, Akdeniz ekibinin ise 26 puanı bulunuyor.

Gençlerbirliği'nin sahasında Antalyaspor'u konuk ettiği beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Kritik mücadelenin hakemi ise Halil Umut Meler...

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11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Halil İbrahim, Flavio, Berat, Yasin, Baiano, Seuntjens, Sessegnon, Sio

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Chico, Bünyamin, Hakan, Veysel, Amilton, N'Dinga, Jahovic, Fredy, Podolski

ANTALYA'DA 4 EKSİK

26 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, aralarında 1 puan fark bulunan rakibini yenerek üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor. Deplasmandaki bu zorlu karşılaşmada Antalya temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş ile cezalı olan Celustka takımdaki yerini alamayacak.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Sezonun ilk yarısındaki maçta Antalyaspor'u 6-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 2012/13'ten bu yana rakibini aynı sezondaki iki maçta yenemiyor.

*Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda en fazla mağlup ettiği rakibi Gençlerbirliği (8G 3B 10M).

*Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden (4G 2B) ve son karşılaşmayı kazanan Gençlerbirliği, Ekim 2017'den bu yana üst üste iki iç saha galibiyeti alamıyor.

*Süper Lig'de altı maçtır mağlup olmayan Antalyaspor (3G 3B), daha uzun bir seriyi son olarak Ekim-Aralık 2008'de yakalamıştı (7 maç).

*Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği iç saha maçlarında en fazla puan kaybeden iki takımdan biri Gençlerbirliği (9; Kayserispor ile birlikte). Antalyaspor ise skor dezavantajına yakalandığı yedi deplasmandan sadece iki puan çıkarabildi (2B 5M).

*Gençlerbirliği forması giyen Daniel Candeias, bu sezon Süper Lig'de yaptığı yedi gol katkısının (3 gol & 4 asist) beşini sezonun ilk yarısındaki Antalyaspor karşılaşmasında sağladı (3 gol & 2 asist).

*Gençlerbirliği'nin attığı son iki gole doğrudan katkı sağlayan Giovanni Sio'nun (1 gol & 1 asist), Süper Lig kariyerinde iki gol attığı tek maç Antalyaspor'a karşıydı (Ekim 2019).

*Antalyaspor'un Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da gol katkısı yapan Lukas Podolski (1 gol & 2 asist), daha uzun bir seriyi en son Kasım-Aralık 2016'da yakaladı (3 maç).

*Devre arasında Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, Süper Lig'de forma giydiği son üç maçta dört gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).

*Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'a rakip olduğu ilk maçı kazanan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha sonraki altı karşılaşmada aynı sayıda galibiyet aldı (2B 3M).