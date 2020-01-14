Gençlerbirliği’ne Viking eldiven - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği’ne Viking eldiven

’ne Viking eldiven

Gençlerbirliği’ne Viking eldiven

aradığı kaleciyi Ada'da buldu. Başkent ekibi, ekibi Swansea'den 'i etti.

Gençlerbirliği aradığı kaleciyi Ada'da buldu. Başkent ekibi, ekibi Swansea'den 'i etti. 11 kez milli olan 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, İngiltere'de 5 yıldır formasını giydiği siyah-beyazlılarla bu sezon 4 maçta ter döktü
  1. 14.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerbirliği’ne Viking eldiven haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN