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10 Ocak 2020, Cuma
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Gençler'de Hart bombası!

Gençler'de Hart bombası!

'nden büyük harekatı. A Spor'un haberine göre; Başkent ekibi, ünlü İngiliz kaleci 'ı radarına aldı. 'nun, "Bir kaleciye ihtiyacımız var" açıklamasının ardından A Spor, kırmızı- siyahlıların ilgilendiği ismin uzun yıllar M.City forması giyen 32 yaşındaki Joe Hart olduğunu öne sürdü. Bu sezon 'de Burnley'de oynayan 1.96 boyundaki Hart, 2 maçta forma giydi. Ünlü eldiven 75 kez formasını terletti.

'nden büyük harekatı. A Spor'un haberine göre; Başkent ekibi, ünlü İngiliz kaleci 'ı radarına aldı. 'nun, "Bir kaleciye ihtiyacımız var" açıklamasının ardından A Spor, kırmızı- siyahlıların ilgilendiği ismin uzun yıllar M.City forması giyen 32 yaşındaki Joe Hart olduğunu öne sürdü. Bu sezon 'de Burnley'de oynayan 1.96 boyundaki Hart, 2 maçta forma giydi. Ünlü eldiven 75 kez formasını terletti.

  1. 10.1.2020
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