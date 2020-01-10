Gençler'de Hart bombası!

Gençlerbirliği'nden büyük transfer harekatı. A Spor'un haberine göre; Başkent ekibi, ünlü İngiliz kaleci Joe Hart'ı radarına aldı. Hamza Hamzaoğlu'nun, "Bir kaleciye ihtiyacımız var" açıklamasının ardından A Spor, kırmızı- siyahlıların ilgilendiği ismin uzun yıllar M.City forması giyen 32 yaşındaki Joe Hart olduğunu öne sürdü. Bu sezon Premier Lig'de Burnley'de oynayan 1.96 boyundaki Hart, 2 maçta forma giydi. Ünlü eldiven 75 kez İngiltere formasını terletti.