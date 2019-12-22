Gençlerbirliği pusuya yattı
Lider Sivasspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Başkent ekibi, karşılaşma için geri sayıma geçti.
Lider Sivasspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Başkent ekibi, karşılaşma için geri sayıma geçti. Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Ahmet dışında eksik bulunmuyor.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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