Gençlerbirliği pusuya yattı

Lider Sivasspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Başkent ekibi, karşılaşma için geri sayıma geçti. Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Ahmet dışında eksik bulunmuyor.