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22 Aralık 2019, Pazar
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pusuya yattı

Gençlerbirliği pusuya yattı

'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Başkent ekibi, karşılaşma için geri sayıma geçti.

'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Başkent ekibi, karşılaşma için geri sayıma geçti. Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Ahmet dışında eksik bulunmuyor.

  1. 22.12.2019
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