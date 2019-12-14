Gençlerbirliği Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 15. haftasında Ankara temsilcisi Gençlerbirliği sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Gençlerbirliği topladığı 14 puanla 13. sırada, Göztepe ise 20 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği-Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, 15. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Bugün başkent ekibi Gençlerbirliği sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek. Maçın muhtemel 11'leri ve diğer bilgiler haberimizde...
GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği'nin evinde Göztepe'yi ağırlayacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Ertaç - Halil İbrahim, Zargo, Flavio, Candeias, Berat, Fabricio, Mats, Sessegnon, Sio, Stancu
Sakat: Ahmet Erdem, Ayite
Cezalı: Yok
Göztepe: Göktuğ - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Castro, Mossoro, Napoleoni, Yasin, Serdar, Jerome
Sakat: Poko*, Halil*, Beto*
Cezalı: Soner, Alpaslan
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
- Göztepe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Gençlerbirliği, lig tarihinde rakibini iç sahada üst üste üç kez mağlup edemedi.
- Gençlerbirliği ile oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Göztepe (1G 1B), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 15 karşılaşmada almıştı (7G 6B).
- Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra evinde oynadığı iki maçta dört puan toplayan Gençlerbirliği (1G 1B), sezonun ilk beş iç saha karşılaşmasında iki puanda kalmıştı (2B 3M).
- Süper Lig'de oynadığı son üç deplasman karşılaşmasını kazanan Göztepe, Kasım 1966'dan bu yana dış sahada dört maçlık galibiyet serisi yakalayamıyor.
- Göztepe bu sezon akan oyunda sadece yedi gol yedi ve bu alanda Alanyaspor ile birlikte ligin en düşük sayısına sahip iki ekibinden biri.
- Bu sezon Süper Lig'de henüz kafayla gol atamayan iki takımdan biri Gençlerbirliği (Kasımpaşa ile birlikte).
- Süper Lig'in ilk 14 haftasında ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Göztepe (7). İzmir ekibi, ligde oynadığı son üç maçta da rakiplerini birer kez uzaktan avlamayı başardı.
- Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu, Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı (toplam beş gol).
- Geçen hafta Ankaragücü filelerine iki gol gönderen Göztepe oyuncusu Serdar Gürler, Aralık 2017'den bu yana iki Süper Lig maçında üst üste gol atmadı.
- Bu sezon Süper Lig'de Mustapha Yatabare'nin (65) ardından en fazla hava topu kazanan oyuncu Cameron Jerome (61).
- 14.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Gençlerbirliği Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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