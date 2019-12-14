Gençlerbirliği Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 15. haftasında temsilcisi sahasında ekibi 'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Gençlerbirliği topladığı 14 puanla 13. sırada, Göztepe ise 20 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği-Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

'de 14 hafta geride kalırken, 15. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Bugün başkent ekibi sahasında temsilcisi 'yi konuk edecek. Maçın muhtemel 11'leri ve diğer bilgiler haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği'nin evinde Göztepe'yi ağırlayacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Ertaç - Halil İbrahim, Zargo, Flavio, Candeias, Berat, Fabricio, Mats, Sessegnon, Sio, Stancu

Sakat: Ahmet Erdem, Ayite

Cezalı: Yok

Göztepe: Göktuğ - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Castro, Mossoro, Napoleoni, Yasin, Serdar, Jerome

Sakat: Poko*, Halil*, Beto*

Cezalı: Soner, Alpaslan

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

  • Göztepe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Gençlerbirliği, lig tarihinde rakibini iç sahada üst üste üç kez mağlup edemedi.
  • Gençlerbirliği ile oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Göztepe (1G 1B), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 15 karşılaşmada almıştı (7G 6B).
  • Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra evinde oynadığı iki maçta dört puan toplayan Gençlerbirliği (1G 1B), sezonun ilk beş iç saha karşılaşmasında iki puanda kalmıştı (2B 3M).
  • Süper Lig'de oynadığı son üç deplasman karşılaşmasını kazanan Göztepe, Kasım 1966'dan bu yana dış sahada dört maçlık galibiyet serisi yakalayamıyor.
  • Göztepe bu sezon akan oyunda sadece yedi gol yedi ve bu alanda Alanyaspor ile birlikte ligin en düşük sayısına sahip iki ekibinden biri.
  • Bu sezon Süper Lig'de henüz kafayla gol atamayan iki takımdan biri Gençlerbirliği (Kasımpaşa ile birlikte).
  • Süper Lig'in ilk 14 haftasında ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Göztepe (7). İzmir ekibi, ligde oynadığı son üç maçta da rakiplerini birer kez uzaktan avlamayı başardı.
  • Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu, Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı (toplam beş gol).
  • Geçen hafta Ankaragücü filelerine iki gol gönderen Göztepe oyuncusu Serdar Gürler, Aralık 2017'den bu yana iki Süper Lig maçında üst üste gol atmadı.
  • Bu sezon Süper Lig'de Mustapha Yatabare'nin (65) ardından en fazla hava topu kazanan oyuncu Cameron Jerome (61).
  1. 14.12.2019
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