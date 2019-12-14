Gençlerbirliği Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, 15. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Bugün başkent ekibi Gençlerbirliği sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek. Maçın muhtemel 11'leri ve diğer bilgiler haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği'nin evinde Göztepe'yi ağırlayacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Ertaç - Halil İbrahim, Zargo, Flavio, Candeias, Berat, Fabricio, Mats, Sessegnon, Sio, Stancu

Sakat: Ahmet Erdem, Ayite

Cezalı: Yok

Göztepe: Göktuğ - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Castro, Mossoro, Napoleoni, Yasin, Serdar, Jerome

Sakat: Poko*, Halil*, Beto*

Cezalı: Soner, Alpaslan

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