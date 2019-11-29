Gençlerbirliği 3-3 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
Gençlerbirliği, Süper Lig'te 13. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele seyir zevki olarak oldukça yüksek geçti. Tam 6 golün çıktığı maçta kazanan olmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.
Süper Lig'in 13. haftası muazzam bir maçla başladı. Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadele tam bir gol düellosu şeklinde geçti. Yüksek tempoda geçen maç 3-3 sona erdi ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada Sio'nun ceza sahasının sağ tarafından dışarıya çevirdiği topta Fabricio bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Farnolle son anda kornere çeldi. Candeias'ın köşe vuruşunda Flavio'nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
22'nci dakika Robin Yalçın'ın geri pasında pasın şiddeti biraz fazla olunca top kaleye yöneldi. Kaleci Farnolle topu güçlükle kornere çeldi.
23'üncü dakikada Bifouma sol kanattan son çizgiye inip şutunu çekti, top direkten geri geldi.
44'üncü dakikada Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bifouma düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
52'nci dakikada savunmadan dönen topta ceza sahası yayında şutunu çeken Sio, kaleci Farnolle'nin sağından topu ağlara gönderdi: 1-1.
56'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias, ceza yayı üzerinde şutunu çekti. Kaleci Farnolle topu son alda kornere çeldi.
62'nci dakikada Robin Yalçın'ın uzaktan şutunda kaleci Ertaç topu güçlükle çelebildi.
73'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Ayite'nin şutunda top direkten döndü.
75'inci dakikada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen hakem savunmada Murat Yıldırım'ın elle müdahalesini tespit ederek, penaltı noktasını gösterdi.
76'ncı dakikada penaltı noktasına gelen Stancu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'nin sağından ağlara gönderdi: 2-1.
85'inci dakikada Murat Yıldırım'ın pasında topla buluşan Robin Yalçın ceza sahası içerisinde bekletmeden şutu çekti. Top kaleci Ertaç'ın sağından ağlarla buluştu: 2-2.
88'inci dakikada Bifouma topu ceza sahasına gönderdi, savunma topu uzaklaştırmadı. Topu önünde bulan Robin Yalçın düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.
90+1'de Zargo Toure topu ceza sahasına gönderdi, savunmanın uzaklaştıramadığı topta Rahmetullah Berişbek düzgün bir şutla topu ağlara gönderdi: 3-3.
Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.
Öte yandan BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı sonrası aldığı ceza bu maçla birlikte sona erdi. Maçı locada izleyen Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'un, Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçta takımının başında sahada yer alacak.
- 29.11.2019
- Güncelleme: 29.11.2019 22:42
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