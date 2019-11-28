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28 Kasım 2019, Perşembe
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Çıtayı yükseltti

Çıtayı yükseltti

Formda G.Birliği, ’yı da gözüne kestirdi. , “Takımın potansiyeli daha iyi. Daha iyisini yapabiliriz. maçından iyi sonuçla ayrılırız” yorumunu yaptı.

Formda G.Birliği, 'yı da gözüne kestirdi. , "Takımın potansiyeli daha iyi. Daha iyisini yapabiliriz. maçından iyi sonuçla ayrılırız" yorumunu yaptı.
  1. 28.11.2019
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