Bogdan Stancu formunu profesyonelliğe borçlu

Son haftalarda attığı gollerle başkent ekibinin ligdeki yükselişinde önemli rol üstlenen Stancu, Hamza Hamzoğlu'nun takıma etkisi, kendi ve takımının performansı, Gheorghe Hagi ve Romanya Milli Takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Hamzaoğlu'nun çalışkan bir teknik adam olduğuna işaret eden Stancu, "Hamza hoca, gelişiyle burada bazı şeylerin yeniden tazelenmesini sağladı. Kendisini daha önceden tanıyorum. Gelir gelmez direkt yoğun bir şekilde çalışmaya girdi. Tamamen işine konsantre biri. Sanırım onun gelişi ve bu yoğun çalışmayla bazı şeyleri değiştirme, düzeltme şansımız oldu. Son iki maçımızı kazandık. Hala çalışmamız ve iyileştirmemiz gereken şeyler var." ifadelerini kullandı.

RUMEN FUTBOLCU, KAZANMAYA DEVAM ETMELERİ GEREKTİĞİNİ VURGULAYARAK ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Lige baktığınız zaman takımlar arasında çok küçük puan farkı var. En alttaki takım ile orta sıralardaki takımlar arasında küçük fark var. Arka arkaya 2-3 maç kazandığınız zaman kendinizi bir anda tablonun ilk bölümünde buluyorsunuz. Son iki maçımızı kazandık, kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde Yeni Malatyaspor maçı var. Orada da galibiyet amaçlıyoruz."

Tecrübeli oyuncu, "Şu ana kadar oynadığımız takımlara bakarak kıyaslama yapmam gerekirse birçoğundan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama bazen çok daha iyi takım olmanız sonuca etki etmiyor. Ekstra mücadele etmeniz de gerekiyor. Elimizden geleni yaptığımız dönemler oldu fakat bunu sonuca yansıtamadık. Ligde her takım diğerini yenebilir. Bu yüzden her takımın sonuna kadar mücadele etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"GELİŞTİRMEM GEREKEN YANLARIM VAR"



Hücum bölgesinde kanatlarda da oynayabilen Stancu, kendisini forvet bölgesinde daha iyi hissettiğini dile getirdi.

Geride kalan 12 haftada 3'ü son 2 maçta olmak 6 gol atan Stancu, "Tabii ki gol attığım zaman mutlu oluyorum. Her futbolcu gol attığında mutlu olur fakat benim de geliştirmem gereken yanlarım var. Hala bunlar üzerinde çalışıyorum. Umarım daha fazla gol atarım ve takımıma fayda sağlarım." diye konuştu.

"HAGİ TEKRAR TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR"



Türkiye'de ilk olarak 2010-2011 sezonunun ikinci devresinde vatandaşı Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'da forma giyen Stancu, o döneme ilişkin şunları söyledi:

"Bence Hagi o zaman biraz şansızdı. Galatasaray'ın da o dönemde çok iyi bir kadrosu yoktu. Başka sebepler de vardı. Bizim için bir şeyler iyi gitmedi. Ancak Hagi çok iyi bir antrenör. Romanya'da şampiyon oldu, çok iyi bir akademisi var. Başarılı olduğunu düşünüyorum ve tekrar Türkiye'ye gelmek istediğini de biliyorum."

"BURADA KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"



Ülkesi dışında sadece Türkiye'de futbol kariyerini sürdüren Stancu, burada çok mutlu olduğunu vurguladı.

2011 yılından bu yana Türkiye'de futbol oynayan Rumen golcü, "Özellikle Gençlerbirliği'nde çok mutluyum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Ankara'yı seviyorum, ailem burada mutlu. Her şey bu kadar mükemmelken niye buradan ayrılayım?" ifadelerini kullandı.

Stancu, boş vakitlerinde neler yaptığıyla ilgili "Birçok oyuncu gibi ben de FIFA oynuyorum. Bunun haricinde bilardo ve bowling de oynuyorum." dedi.

ROMANYA'NIN EURO 2020'YE KATILMA ŞANSINI DEĞERLENDİRDİ



Bogdan Stancu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak ülkeler arasında bulunmasına rağmen turnuvaya vize almak amacıyla play-off turu maçlarına çıkacak Romanya'nın organizasyona katılma olasılığıyla ilgi düşüncülerini de paylaştı.

38 yaşındaki Mirel Radoi'nin Romanya'nın başına geçtiğini hatırlatan Stancu, şunları kaydetti:

"Romanya geçiş sürecinde. Grupta çok başarılı olamadı. Hoca değişikliği oldu. Daha önce birlikte oynadığımız genç teknik direktörleri var. Hırslı bir hoca, onun belki etkisi olabilir ama Romanya'nın şansını değerlendirdiğim zaman, yüzde 50'nin altında görüyorum."