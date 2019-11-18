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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Gümüşlükspor ile kardeş kulüp olacak

Gençlerbirliği Gümüşlükspor ile kardeş kulüp olacak

ekiplerinden , Gümüşlükspor ile "kardeş kulüp" olma konusunda mutabakata vardı. Gümüşlükspor yöneticileri ve teknik heyeti, Tesisleri'nde Gençlerbirliği’ni ziyaret ederek başkan ve yöneticilerle bir araya geldi.

Ziyarette Nejat İşler, iki kulübün taraftar profilinin çok benzediğine dikkati çekerek, "Bir gün başkanı olarak sizi de stadımızda ağırlamak isteriz. Gümüşlük'e renk katan bir takım olduk, sizin de çok seveceğinize eminim." ifadelerini kullandı.

Başkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cavcav, "Gümüşlük hakikaten güzel bir yer. Orada sizin gibi değerli insanların katkısıyla futbolun gelişmesi, sevilmesi çok güzel. Bir maçımızda tribünde yer almayı ve kardeş kulübümüzü desteklemeyi çok isterim. Kardeş kulübümüze elbette elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Ziyaret anısına İşler ve Cavcav, birbirlerine forma hediye etti.

  1. 18.11.2019
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