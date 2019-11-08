Murat Cavcav: Puan kaybına toleransımız yok
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'de yarın oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçına ilişkin, "İç sahada alacağımız galibiyetle yeniden hakikatli bir başlangıç yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Cavcav, "Hamza Hamzaoğlu ile yeni bir başlangıç yaptık. Hocamız sadece bir günlük ter antrenmanının ardından Konyaspor maçımıza çıktı. Hocamızın yönetiminde çıktığımız ilk maçta oyundan kopmadan sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Mücadelemiz ve inadımızın sonucunda da 1 puan aldık." değerlendirmesinde bulundu.
Kayserispor'un sahasında Fenerbahçe gibi önemli bir takımı mağlup ettiğine dikkati çeken Murat Cavcav, "Rakibimiz, maçta moralli olacaktır. Ama bizim artık rakip seçme, rakip beğenme gibi bir durumumuz kalmadı. Her maçı kazanmak, her rakibi yenmek için sahada olacağız." görüşlerini aktardı.
Camianın kırmızı-siyahı takıma inancının tam olduğunu vurgulayan Cavcav, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun takıma yaklaşımı ve futbolcuların hocayla kurduğu iletişimin kendilerini gelecek adına umutlandırdığını dile getirdi.
TARAFTARDAN TAM DESTEK BEKLENİYOR
Zaman kaybına da puan kaybına da toleranslarının olmadığını belirten Murat Cavcav, "Futbolcularla yaptığım görüşmelerde onlarda da bu inancı görmek beni çok mutlu etti." yorumunu yaptı.
Takımda morallerin yerinde olduğu bilgisini veren Cavcav, "İç sahada alacağımız galibiyetle yeniden hakikatli bir başlangıç yapabiliriz. Ben takımıma da hocamıza da güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-siyahlı taraftarın talebi doğrultusunda bilet fiyatlarında da güncellemeye gidildiğini bildiren Murat Cavcav şunları kaydetti:
"Onların da bu indirime kayıtsız kalmayıp stadı olabildiğince dolduracaklarına ve kırmızı-siyahlı futbolcuları bu önemli karşılaşmada sonuna kadar destekleyeceklerine inanıyorum."
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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