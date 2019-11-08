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08 Kasım 2019, Cuma
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: Puan kaybına toleransımız yok

Murat Cavcav: Puan kaybına toleransımız yok

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı , 'de yarın oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçına ilişkin, "İç sahada alacağımız galibiyetle yeniden hakikatli bir başlangıç yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen , " ile yeni bir başlangıç yaptık. Hocamız sadece bir günlük ter antrenmanının ardından maçımıza çıktı. Hocamızın yönetiminde çıktığımız ilk maçta oyundan kopmadan sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Mücadelemiz ve inadımızın sonucunda da 1 puan aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor'un sahasında gibi önemli bir takımı mağlup ettiğine dikkati çeken Murat Cavcav, "Rakibimiz, maçta moralli olacaktır. Ama bizim artık rakip seçme, rakip beğenme gibi bir durumumuz kalmadı. Her maçı kazanmak, her rakibi yenmek için sahada olacağız." görüşlerini aktardı.

Camianın kırmızı-siyahı takıma inancının tam olduğunu vurgulayan Cavcav, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun takıma yaklaşımı ve futbolcuların hocayla kurduğu iletişimin kendilerini gelecek adına umutlandırdığını dile getirdi.

TARAFTARDAN TAM DESTEK BEKLENİYOR
Zaman kaybına da puan kaybına da toleranslarının olmadığını belirten Murat Cavcav, "Futbolcularla yaptığım görüşmelerde onlarda da bu inancı görmek beni çok mutlu etti." yorumunu yaptı.

Takımda morallerin yerinde olduğu bilgisini veren Cavcav, "İç sahada alacağımız galibiyetle yeniden hakikatli bir başlangıç yapabiliriz. Ben takımıma da hocamıza da güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı taraftarın talebi doğrultusunda bilet fiyatlarında da güncellemeye gidildiğini bildiren Murat Cavcav şunları kaydetti:

"Onların da bu indirime kayıtsız kalmayıp stadı olabildiğince dolduracaklarına ve kırmızı-siyahlı futbolcuları bu önemli karşılaşmada sonuna kadar destekleyeceklerine inanıyorum."

  1. 08.11.2019
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