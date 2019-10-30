Gençlerbirliği'nde Fuat Çapa sesleri

Çapa, küme düşer denen takımı son ana kadar Play-Off hesapları yapar hale getirmişti. Çapa, 2011-2013 sezonlarında görev almış İlhan Cavcav ile en uzun süren çalışan teknik adam olmuştu.

Gençlerbirliği yönetiminin Çapa ile temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında