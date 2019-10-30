Gençlerbirliği'nde Fuat Çapa sesleri
Eskişehirspor'un eski çalıştırıcısı Fuat Çapa Gençlerbirliği'ne çok yakın. Bir dönem Gençlerbirliği'nde de görev alan Çapa'nın ismi Gençlerbirliği ile anılmaya başlandı. Başarılı teknik direktör Fuat Çapa Eskişehirspor'da zor şartlar altında özellikle gençler ile başarılı bir sezon geçirmişti.
Çapa, küme düşer denen takımı son ana kadar Play-Off hesapları yapar hale getirmişti. Çapa, 2011-2013 sezonlarında görev almış İlhan Cavcav ile en uzun süren çalışan teknik adam olmuştu.
Gençlerbirliği yönetiminin Çapa ile temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında
- 30.10.2019
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Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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tutkun61 Helal olsun başkan
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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