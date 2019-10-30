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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'nde sesleri

Gençlerbirliği'nde Fuat Çapa sesleri

'un eski çalıştırıcısı 'ne çok yakın. Bir dönem Gençlerbirliği'nde de görev alan Çapa'nın ismi Gençlerbirliği ile anılmaya başlandı. Başarılı teknik direktör Fuat Çapa Eskişehirspor'da zor şartlar altında özellikle gençler ile başarılı bir sezon geçirmişti.

Çapa, küme düşer denen takımı son ana kadar Play-Off hesapları yapar hale getirmişti. Çapa, 2011-2013 sezonlarında görev almış ile en uzun süren çalışan teknik adam olmuştu.

yönetiminin Çapa ile temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında

  1. 30.10.2019
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