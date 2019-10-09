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09 Ekim 2019, Çarşamba
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'nde yenilenme günü

Gençlerbirliği'nde yenilenme günü

'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Başkent ekiplerinden , günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. İdman çift kale maçla son buldu.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

'a davet edilen Berat Ayberk Özdemir ve Rahmetullah Berişbek'in yanı sıra kamplarına katılan Beninli Stephane Sessegnon, Togolu Floyd Ayite ve Senegalli Abdoulaye Diallo, antrenmanda yer almadı.

Eşi doğum yapan Mattias Bjarsmyr ile tedavisi süren Fabricio da çalışmaya katılmadı. Sadio Diallo ise takımdan ayrı çalıştı.

  1. 09.10.2019
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