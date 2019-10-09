Gençlerbirliği'nde yenilenme günü
Süper Lig'e verilen milli maç arası nedeniyle üç gün izin yapan Başkent ekiplerinden Gençlerbirliği, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. İdman çift kale maçla son buldu.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla son buldu.
Ümit Milli Takım'a davet edilen Berat Ayberk Özdemir ve Rahmetullah Berişbek'in yanı sıra milli takımlarının kamplarına katılan Beninli Stephane Sessegnon, Togolu Floyd Ayite ve Senegalli Abdoulaye Diallo, antrenmanda yer almadı.
Eşi doğum yapan Mattias Bjarsmyr ile tedavisi süren Fabricio da çalışmaya katılmadı. Sadio Diallo ise takımdan ayrı çalıştı.
- 09.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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