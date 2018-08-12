Gençlerbirliği'nde 1.Lig heyecanı!
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    'nde 1.Lig heyecanı!

    Gençlerbirliği'nde 1.Lig heyecanı!

    , tam 29 yıl sonra 1. Lig'de maça çıkıyor

    Aralıksız şekilde tam olarak 29 yıldır Spor Toto 'de mücadele eden Gençlerbiliği, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonunun ilk haftasında bu akşam Hatayspor'u ağırlayacak.


    , 29 yıl sonra efsanevi başkan merhum 'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'e veda etti. Aradan geçen onca yıldan sonra Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de maça çıkacak. Gençlerbirliği, bu akşam 19.30'da Hatayspor'u Osmanlı Stadı'nda konuk edecek. Taraftarların, Osmanlı Stadı'na ulaşımı ve maç sonrası kente dönüş için saat 17.30'da başlayacak otobüs ring seferlerini kullanabileceği öğrenildi. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla tamamlandı.

    1. 12.8.2018 17:27
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