Gençlerbirliği'nde 1.Lig heyecanı!
Gençlerbirliği, tam 29 yıl sonra 1. Lig'de maça çıkıyor
Aralıksız şekilde tam olarak 29 yıldır Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbiliği, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonunun ilk haftasında bu akşam Hatayspor'u ağırlayacak.
Gençlerbirliği, 29 yıl sonra efsanevi başkan merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'e veda etti. Aradan geçen onca yıldan sonra Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de maça çıkacak. Gençlerbirliği, bu akşam 19.30'da Hatayspor'u Osmanlı Stadı'nda konuk edecek. Taraftarların, Osmanlı Stadı'na ulaşımı ve maç sonrası kente dönüş için saat 17.30'da başlayacak otobüs ring seferlerini kullanabileceği öğrenildi. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla tamamlandı.
- 12.8.2018 17:27
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 1
Yorum
insan dolarların ortada uçuştuğu ekonomimize tamamen zarar veren kulüplerin futbolun düzenleme yapılması gerekmektedir.
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Kadro değeri daha düşük
Toplam 1
Yorum
Surmene Tamam ne takviyesi daha?
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Sahanın en iyisi Maicon!
Toplam 1
Yorum
yasa ben maiconu begeniyorum iyi niyetli bir oyuncu bu sene gs nin savunmadaki en iyisi olucaktir porto kotu futbolcu almaz vede satmaz
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